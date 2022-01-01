Shield AI Palkat

Yritysluettelo
Shield AI:n palkka vaihtelee $100,000 kokonaiskorvauksena vuodessa Laitteistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $391,950 Liiketoimintaoperaatiopäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Shield AI. Viimeksi päivitetty: 10/14/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Software Engineer I $108K
Software Engineer II $128K
Senior Software Engineer $165K
Staff Software Engineer $272K
Laitteistoinsinööri
Median $100K
Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $289K

Ilmailu- ja avaruusinsinööri
$166K
Liiketoimintaoperaatiopäällikkö
$392K
Liiketoimintakehitys
$130K
Data-asiantuntija
$382K
Koneinsinööri
$105K
Tuotepäällikkö
$182K
Rekrytoija
$161K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$182K
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Shield AI-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Shield AI on Liiketoimintaoperaatiopäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $391,950. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Shield AI ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $165,408.

