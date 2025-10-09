Yritysluettelo
Servus Credit Union Ohjelmistoinsinööri Palkat

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in Canada Servus Credit Union:ssa on yhteensä CA$151K per year. Katso Servus Credit Union:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/9/2025

Mediaanipalkka
company icon
Servus Credit Union
Software Engineer
Edmonton, AB, Canada
Yhteensä vuodessa
CA$151K
Taso
L3
Peruspalkka
CA$131K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$20.1K
Vuotta yrityksessä
10 Vuotta
Vuotta kokemusta
13 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Servus Credit Union?

CA$224K

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Servus Credit Union in Canada on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$205,424. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Servus Credit Union Ohjelmistoinsinööri roolille in Canada ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$150,950.

