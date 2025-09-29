Ohjelmistokehityspäällikkö korvaus in United States ServiceTitan:ssa on yhteensä $456K per year Director -tasolla. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $395K. Katso ServiceTitan:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/29/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Director
$456K
$276K
$125K
$55.1K
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
ServiceTitan-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)