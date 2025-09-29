Yritysluettelo
Rekrytoija mediaanikorvaus in United States ServiceTitan:ssa on yhteensä $140K per year. Katso ServiceTitan:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/29/2025

Mediaanipalkka
company icon
ServiceTitan
Technical Recruiter
Los Angeles, CA
Yhteensä vuodessa
$140K
Taso
L4
Peruspalkka
$100K
Stock (/yr)
$20K
Bonus
$20K
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
5 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä ServiceTitan?

$160K

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

ServiceTitan-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Rekrytoija roolille yrityksessä ServiceTitan in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $221,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä ServiceTitan Rekrytoija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $140,000.

