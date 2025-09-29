Yritysluettelo
ServiceTitan
ServiceTitan Markkinointi Palkat

Markkinointi keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States ServiceTitan:ssa vaihtelee $93.9K ja $136K per year välillä. Katso ServiceTitan:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/29/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$106K - $124K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$93.9K$106K$124K$136K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

$160K

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

ServiceTitan-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Markkinointi roolille yrityksessä ServiceTitan in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $136,255. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä ServiceTitan Markkinointi roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $93,890.

