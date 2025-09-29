Ohjelmistokehityspäällikkö korvaus in India ServiceNow:ssa vaihtelee ₹8.93M per year M3 -tasolta ₹15.23M per year M5 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in India on yhteensä ₹9.92M. Katso ServiceNow:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/29/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
M2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
M3
₹8.93M
₹5.02M
₹3.3M
₹606K
M4
₹11.08M
₹6.73M
₹3.18M
₹1.17M
M5
₹15.23M
₹7.91M
₹6.28M
₹1.04M
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
ServiceNow-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
ServiceNow-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
ServiceNow-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)