ServiceNow
ServiceNow Kumppanuuspäällikkö Palkat

Kumppanuuspäällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States ServiceNow:ssa vaihtelee $138K ja $196K per year välillä.

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$156K - $178K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$138K$156K$178K$196K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

$160K

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

ServiceNow-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

UKK

أعلى حزمة راتب لوظيفة Kumppanuuspäällikkö في ServiceNow in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $195,880. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في ServiceNow لوظيفة Kumppanuuspäällikkö in United States هو $137,780.

