ServiceNow
  • Palkat
  • Liikkeenjohdon konsultti

  • Kaikki Liikkeenjohdon konsultti -palkat

ServiceNow Liikkeenjohdon konsultti Palkat

Katso ServiceNow:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/29/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

CA$161K - CA$192K
Canada
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
CA$149KCA$161KCA$192KCA$204K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

ServiceNow-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Liikkeenjohdon konsultti roolille yrityksessä ServiceNow in Canada on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$203,980. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä ServiceNow Liikkeenjohdon konsultti roolille in Canada ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$148,994.

