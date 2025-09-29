Yritysluettelo
ServiceNow
Information Technologist (IT) korvaus ServiceNow:ssa vaihtelee $177K per year IC3 -tasolta $357K per year IC5 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus on yhteensä $183K.

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$177K
$130K
$33.9K
$12.7K
IC4
$270K
$180K
$60.6K
$29.4K
$160K

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

ServiceNow-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

Sisältyvät nimikkeet

IT Support

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus jobFamilies.Information Technologist (IT) roolille yrityksessä ServiceNow on vuosittainen kokonaiskorvaus $375,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä ServiceNow jobFamilies.Information Technologist (IT) roolille ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $198,500.

