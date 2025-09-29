Talousanalyytikko korvaus in United States ServiceNow:ssa on yhteensä $118K per year IC2 -tasolla. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $116K. Katso ServiceNow:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/29/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$118K
$104K
$3.8K
$10.4K
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
ServiceNow-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
