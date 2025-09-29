Yritysluettelo
Esikuntapäällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus in India ServiceNow:ssa vaihtelee ₹7.35M ja ₹10.03M per year välillä. Katso ServiceNow:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/29/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

₹7.87M - ₹9.51M
India
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
₹7.35M₹7.87M₹9.51M₹10.03M
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

₹13.95M

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

ServiceNow-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

UKK

The highest paying salary package reported for a Esikuntapäällikkö at ServiceNow in India sits at a yearly total compensation of ₹10,032,707. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ServiceNow for the Esikuntapäällikkö role in India is ₹7,351,552.

