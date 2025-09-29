Yritysluettelo
Katso ServiceNow:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/29/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

₹2.77M - ₹3.16M
India
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
₹2.45M₹2.77M₹3.16M₹3.48M
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

ServiceNow-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Liiketoiminta-analyytikko roolille yrityksessä ServiceNow in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹3,479,826. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä ServiceNow Liiketoiminta-analyytikko roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹2,447,674.

