ServiceNow
  • Palkat
  • Liiketoimintaoperaatiopäällikkö

  • Kaikki Liiketoimintaoperaatiopäällikkö -palkat

ServiceNow Liiketoimintaoperaatiopäällikkö Palkat

Liiketoimintaoperaatiopäällikkö mediaanikorvaus ServiceNow:ssa on yhteensä $439K per year. Katso ServiceNow:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/29/2025

Mediaanipalkka
company icon
ServiceNow
SR Business Operations Manager
Santa Clara, CA
Yhteensä vuodessa
$439K
Taso
IC5
Peruspalkka
$220K
Stock (/yr)
$175K
Bonus
$44K
Vuotta yrityksessä
3 Vuotta
Vuotta kokemusta
18 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä ServiceNow?

$160K

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

ServiceNow-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

ServiceNow-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

ServiceNow-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Liiketoimintaoperaatiopäällikkö roolille yrityksessä ServiceNow on vuosittainen kokonaiskorvaus $517,500. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä ServiceNow Liiketoimintaoperaatiopäällikkö roolille ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $386,500.

Muut resurssit