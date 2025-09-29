Yritysluettelo
ServiceNow
ServiceNow Kirjanpitäjä Palkat

Kirjanpitäjä keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States ServiceNow:ssa vaihtelee $99.6K ja $142K per year välillä. Katso ServiceNow:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/29/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$113K - $128K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$99.6K$113K$128K$142K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

$160K

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

ServiceNow-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Kirjanpitäjä roolille yrityksessä ServiceNow in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $141,600. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä ServiceNow Kirjanpitäjä roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $99,600.

Muut resurssit