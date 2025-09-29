Yritysluettelo
Ratkaisuarkkitehti mediaanikorvaus in Australia Servian:ssa on yhteensä A$156K per year. Katso Servian:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/29/2025

Mediaanipalkka
company icon
Servian
Senior Consultant
Melbourne, VI, Australia
Yhteensä vuodessa
A$156K
Taso
L3
Peruspalkka
A$156K
Stock (/yr)
A$0
Bonus
A$0
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
11 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Servian?

A$249K

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ratkaisuarkkitehti roolille yrityksessä Servian in Australia on vuosittainen kokonaiskorvaus A$220,929. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Servian Ratkaisuarkkitehti roolille in Australia ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on A$155,700.

Muut resurssit