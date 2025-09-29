Yritysluettelo
Serco
Serco Ohjelmistoinsinööri Palkat

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in United States Serco:ssa on yhteensä $140K per year. Katso Serco:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/29/2025

Mediaanipalkka
company icon
Serco
Software Engineer III
Herndon, VA
Yhteensä vuodessa
$140K
Taso
-
Peruspalkka
$140K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
17 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Serco?

$160K

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Serco in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $150,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Serco Ohjelmistoinsinööri roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $140,000.

