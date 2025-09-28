Yritysluettelo
Sequoia
Henkilöstöhallinto mediaanikorvaus in United States Sequoia:ssa on yhteensä $235K per year. Katso Sequoia:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/28/2025

Mediaanipalkka
company icon
Sequoia
Senior Talent Partner
San Mateo, CA
Yhteensä vuodessa
$235K
Taso
Senior
Peruspalkka
$198K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$37K
Vuotta yrityksessä
5 Vuotta
Vuotta kokemusta
12 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Sequoia?

$160K

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Henkilöstöhallinto roolille yrityksessä Sequoia in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $302,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Sequoia Henkilöstöhallinto roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $235,000.

Muut resurssit