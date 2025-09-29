Yritysluettelo
Sequoia Capital
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Pääomasijoittaja

  • Kaikki Pääomasijoittaja -palkat

Sequoia Capital Pääomasijoittaja Palkat

Pääomasijoittaja mediaanikorvaus in United States Sequoia Capital:ssa on yhteensä $300K per year. Katso Sequoia Capital:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/29/2025

Mediaanipalkka
company icon
Sequoia Capital
Venture Capitalist
New York, NY
Yhteensä vuodessa
$300K
Taso
-
Peruspalkka
$300K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
0 Vuotta
Vuotta kokemusta
6 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Sequoia Capital?

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat

Osallistu

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Pääomasijoittaja tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Pääomasijoittaja roolille yrityksessä Sequoia Capital in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $600,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Sequoia Capital Pääomasijoittaja roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $300,000.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Sequoia Capital ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Veritas Capital
  • Coherent Solutions
  • Axcient
  • Andela
  • Tower Research Capital
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit