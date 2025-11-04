Yritysluettelo
Myynti keskimääräinen kokonaiskorvaus in India Sendbird:ssa vaihtelee ₹5.73M ja ₹8.17M per year välillä. Katso Sendbird:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/4/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

₹6.56M - ₹7.68M
India
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
₹5.73M₹6.56M₹7.68M₹8.17M
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Sendbird-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Myynti roolille yrityksessä Sendbird in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹8,168,741. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Sendbird Myynti roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹5,725,100.

