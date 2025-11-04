Yritysluettelo
Sendbird
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Tietoteknologi (IT)

  • Kaikki Tietoteknologi (IT) -palkat

Sendbird Tietoteknologi (IT) Palkat

Tietoteknologi (IT) keskimääräinen kokonaiskorvaus Sendbird:ssa vaihtelee ₩41.81M ja ₩57.06M per year välillä. Katso Sendbird:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/4/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

₩44.77M - ₩54.11M
Korea, South
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
₩41.81M₩44.77M₩54.11M₩57.06M
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 3 lisää Tietoteknologi (IT) ilmoitustas yrityksessä Sendbird avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi

Block logo
+₩82.28M
Robinhood logo
+₩126.26M
Stripe logo
+₩28.37M
Datadog logo
+₩49.65M
Verily logo
+₩31.21M
Don't get lowballed

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Sendbird-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Tietoteknologi (IT) tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tietoteknologi (IT) roolille yrityksessä Sendbird on vuosittainen kokonaiskorvaus ₩57,063,840. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Sendbird Tietoteknologi (IT) roolille ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₩41,814,021.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Sendbird ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Mendix
  • Branding Brand
  • InMobi
  • Biomeme
  • Pendo.io
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit