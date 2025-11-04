Yritysluettelo
Senao Networks
  • Palkat
  • Ohjelmistosuunnittelija

  • Kaikki Ohjelmistosuunnittelija -palkat

Senao Networks Ohjelmistosuunnittelija Palkat

Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in Taiwan Senao Networks:ssa on yhteensä NT$794K per year. Katso Senao Networks:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/4/2025

Mediaanipalkka
company icon
Senao Networks
Software Engineer
Taoyuan, TA, Taiwan
Yhteensä vuodessa
NT$794K
Taso
hidden
Peruspalkka
NT$794K
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$0
Vuotta yrityksessä
0-1 Vuotta
Vuotta kokemusta
2-4 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Senao Networks?
Block logo
+NT$1.79M
Robinhood logo
+NT$2.74M
Stripe logo
+NT$616K
Datadog logo
+NT$1.08M
Verily logo
+NT$678K
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Senao Networks in Taiwan on vuosittainen kokonaiskorvaus NT$1,416,754. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Senao Networks Ohjelmistosuunnittelija roolille in Taiwan ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on NT$793,903.

