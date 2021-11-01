Yritysluettelo
Sempra
Sempra Palkat

Sempra:n palkka vaihtelee $87,636 kokonaiskorvauksena vuodessa Data-analyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $223,875 Koneinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Sempra. Viimeksi päivitetty: 10/25/2025

Kirjanpitäjä
$135K
Liiketoiminta-analyytikko
$119K
Data-analyytikko
$87.6K

Sähköinsinööri
$108K
Koneinsinööri
$224K
Projektipäällikkö
$110K
Cybersecurity Analyst
$156K
Ohjelmistoinsinööri
$124K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$181K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Sempra on Koneinsinööri at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $223,875. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Sempra ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $123,970.

