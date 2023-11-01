Yritysluettelo
Selina
Selina Palkat

Selina:n palkka vaihtelee $16,318 kokonaiskorvauksena vuodessa Henkilöstöhallinto -tehtävässä alemman pään mukaan $149,250 Markkinointi -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Selina. Viimeksi päivitetty: 10/25/2025

Henkilöstöhallinto
$16.3K
Markkinointi
$149K
Tuotepäällikkö
$86.5K

Ohjelmistoinsinööri
$69.7K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Selina on Markkinointi at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $149,250. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Selina ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $78,070.

