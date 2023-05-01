Yritysluettelo
Self
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Self Palkat

Self:n palkka vaihtelee $8,437 kokonaiskorvauksena vuodessa Data-analyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $752,555 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Self. Viimeksi päivitetty: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ohjelmistoinsinööri
Median $120K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Kirjanpitäjä
$9.4K
Hallinnollinen assistentti
$103K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Liiketoimintaoperaatiot
$201K
Data-analyytikko
$8.4K
Laitteistoinsinööri
$121K
Information Technologist (IT)
$73.7K
Liikkeenjohdon konsultti
$71.4K
Markkinointi
$106K
Tuotesuunnittelija
$100K
Tuotepäällikkö
$753K
Projektipäällikkö
$131K
Myynti
$23.2K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$249K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Self on Tuotepäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $752,555. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Self ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $104,849.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Self ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Intuit
  • Google
  • Dropbox
  • Flipkart
  • Microsoft
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit