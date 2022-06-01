Yritysluettelo
SEI
SEI Palkat

SEI:n palkka vaihtelee $65,097 kokonaiskorvauksena vuodessa Talousanalyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $194,025 Data-asiantuntija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä SEI. Viimeksi päivitetty: 10/25/2025

Kirjanpitäjä
$65.1K
Data-asiantuntija
$194K
Talousanalyytikko
$65.1K

Information Technologist (IT)
$175K
Liikkeenjohdon konsultti
$149K
Tuotepäällikkö
$112K
Ohjelmistoinsinööri
$154K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä SEI on Data-asiantuntija at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $194,025. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä SEI ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $149,250.

