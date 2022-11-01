Yritysluettelo
SEI Investments
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

SEI Investments Palkat

SEI Investments:n palkka vaihtelee $24,556 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $155,000 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä SEI Investments. Viimeksi päivitetty: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Liiketoiminta-analyytikko
Median $100K
Tuotepäällikkö
Median $155K
Ohjelmistoinsinööri
Median $24.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Kirjanpitäjä
$74.6K
Hallinnollinen assistentti
$42.9K
Liiketoimintaoperaatiot
$49.2K
Talousanalyytikko
$50K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä SEI Investments on Tuotepäällikkö vuosittaisella kokonaiskorvauksella $155,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä SEI Investments ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $49,980.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle SEI Investments ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Facebook
  • Flipkart
  • Roblox
  • Apple
  • Databricks
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit