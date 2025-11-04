Yritysluettelo
SeekOut
SeekOut Markkinointi Palkat

Markkinointi mediaanikorvaus in United States SeekOut:ssa on yhteensä $135K per year. Katso SeekOut:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/4/2025

Mediaanipalkka
SeekOut
Product Marketing Manager
Seattle, WA
Yhteensä vuodessa
$135K
Taso
-
Peruspalkka
$135K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
8 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä SeekOut?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Uusimmat palkkailmoitukset
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

SeekOut-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Markkinointi roolille yrityksessä SeekOut in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $143,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä SeekOut Markkinointi roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $135,000.

Muut resurssit