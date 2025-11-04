Yritysluettelo
Securonix
Securonix Ohjelmistosuunnittelija Palkat

Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in India Securonix:ssa on yhteensä ₹1.04M per year. Katso Securonix:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/4/2025

Mediaanipalkka
company icon
Securonix
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Yhteensä vuodessa
₹1.04M
Taso
L1
Peruspalkka
₹1.04M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
1 Vuosi
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Securonix?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.7M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
Uusimmat palkkailmoitukset
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Securonix in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹3,825,005. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Securonix Ohjelmistosuunnittelija roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹1,041,355.

Muut resurssit