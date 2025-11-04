Yritysluettelo
Securonix
Securonix Tuotepäällikkö Palkat

Tuotepäällikkö mediaanikorvaus in United States Securonix:ssa on yhteensä $180K per year. Katso Securonix:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/4/2025

Mediaanipalkka
company icon
Securonix
Product Manager
Dallas, TX
Yhteensä vuodessa
$180K
Taso
Senior
Peruspalkka
$180K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
10 Vuotta
Vuotta kokemusta
10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Securonix?
Uusimmat palkkailmoitukset
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotepäällikkö roolille yrityksessä Securonix in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $222,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Securonix Tuotepäällikkö roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $170,000.

