Security Compass
  • Palkat
  • Ohjelmistosuunnittelija

  • Kaikki Ohjelmistosuunnittelija -palkat

Security Compass Ohjelmistosuunnittelija Palkat

Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in Canada Security Compass:ssa on yhteensä CA$108K per year. Katso Security Compass:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/4/2025

Mediaanipalkka
company icon
Security Compass
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Yhteensä vuodessa
CA$108K
Taso
2
Peruspalkka
CA$108K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
1 Vuosi
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Security Compass?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Harjoittelupalkat

Osallistu

Sisältyvät nimikkeet

Full-Stack ohjelmistokehittäjä

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Security Compass in Canada on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$187,413. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Security Compass Ohjelmistosuunnittelija roolille in Canada ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$104,358.

Muut resurssit