Yritysluettelo
Secureworks
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Tuotesuunnittelija

  • Kaikki Tuotesuunnittelija -palkat

Secureworks Tuotesuunnittelija Palkat

Tuotesuunnittelija mediaanikorvaus in United States Secureworks:ssa on yhteensä $210K per year. Katso Secureworks:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/4/2025

Mediaanipalkka
company icon
Secureworks
User Interface Senior Principal Engineer
Atlanta, GA
Yhteensä vuodessa
$210K
Taso
Senior Principal
Peruspalkka
$185K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$25K
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
20 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Secureworks?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat

Osallistu

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Tuotesuunnittelija tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotesuunnittelija roolille yrityksessä Secureworks in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $222,750. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Secureworks Tuotesuunnittelija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $210,000.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Secureworks ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Coinbase
  • Tesla
  • Square
  • Lyft
  • Apple
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit