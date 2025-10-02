Ohjelmistoinsinööri korvaus in Greater Toronto Area Scotiabank:ssa vaihtelee CA$90.2K per year L6 -tasolta CA$184K per year L9 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Toronto Area on yhteensä CA$120K. Katso Scotiabank:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/2/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L6
CA$90.2K
CA$85.4K
CA$1.6K
CA$3.2K
L7
CA$117K
CA$109K
CA$1.6K
CA$6.3K
L8
CA$139K
CA$126K
CA$2.9K
CA$10.1K
L9
CA$184K
CA$154K
CA$7.4K
CA$23.2K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
