Tuotepäällikkö korvaus in Greater Toronto Area Scotiabank:ssa vaihtelee CA$116K per year L7 -tasolta CA$141K per year L8 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Toronto Area on yhteensä CA$124K. Katso Scotiabank:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/2/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L7
CA$116K
CA$105K
CA$325.2
CA$10.3K
L8
CA$141K
CA$128K
CA$392.8
CA$12.6K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
