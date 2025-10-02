Yritysluettelo
Scotiabank
Scotiabank Data-asiantuntija Palkat sijainnissa Greater Toronto Area

Data-asiantuntija korvaus in Greater Toronto Area Scotiabank:ssa vaihtelee CA$116K per year L7 -tasolta CA$144K per year L8 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Toronto Area on yhteensä CA$121K. Katso Scotiabank:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/2/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L6
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L7
CA$116K
CA$106K
CA$1K
CA$8.8K
L8
CA$144K
CA$130K
CA$1.9K
CA$12.3K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$225K

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Scotiabank?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-asiantuntija roolille yrityksessä Scotiabank in Greater Toronto Area on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$143,992. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Scotiabank Data-asiantuntija roolille in Greater Toronto Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$123,390.

