Scotiabank Data-tieteen päällikkö Palkat sijainnissa Greater Toronto Area

Data-tieteen päällikkö mediaanikorvaus in Greater Toronto Area Scotiabank:ssa on yhteensä CA$117K per year. Katso Scotiabank:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/2/2025

Mediaanipalkka
company icon
Scotiabank
Data Science Manager
Toronto, ON, Canada
Yhteensä vuodessa
CA$117K
Taso
7
Peruspalkka
CA$107K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$10.2K
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
3 Vuotta
The highest paying salary package reported for a Data-tieteen päällikkö at Scotiabank in Greater Toronto Area sits at a yearly total compensation of CA$136,957.
The median yearly total compensation reported at Scotiabank for the Data-tieteen päällikkö role in Greater Toronto Area is CA$117,014.

