SCORE Palkat

SCORE:n palkka vaihtelee $60,992 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotesuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $187,926 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä SCORE. Viimeksi päivitetty: 9/2/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $122K
Data-asiantuntija
$146K
Tuotesuunnittelija
$61K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Tuotepäällikkö
$183K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$188K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä SCORE on Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $187,926. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä SCORE ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $145,725.

Muut resurssit