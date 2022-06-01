Yritysluettelo
Schoox
Schoox Palkat

Schoox:n palkka vaihtelee $33,259 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $132,396 Myynti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Schoox. Viimeksi päivitetty: 11/15/2025

Rekrytoija
$122K
Myynti
$132K
Ohjelmistosuunnittelija
$33.3K

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Schoox on Myynti at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $132,396. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Schoox ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $121,605.

