Scholastic Palkat

Scholastic:n palkka vaihtelee $88,000 kokonaiskorvauksena vuodessa Liiketoiminta-analyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $155,000 Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Scholastic. Viimeksi päivitetty: 11/15/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Ohjelmistosuunnittelija
Median $155K
Liiketoiminta-analyytikko
Median $88K
Tuotesuunnittelija
$126K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

Tuotepäällikkö
$89.2K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Scholastic on Ohjelmistosuunnittelija vuosittaisella kokonaiskorvauksella $155,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Scholastic ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $107,413.

