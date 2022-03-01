Yritysluettelo
Schindler Elevator
Schindler Elevator Palkat

Schindler Elevator:n palkka vaihtelee $85,425 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $156,800 Projektipäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Schindler Elevator. Viimeksi päivitetty: 11/15/2025

Liiketoiminta-analyytikko
$97.3K
Projektipäällikkö
$157K
Ohjelmistosuunnittelija
$85.4K

Ratkaisuarkkitehti
$111K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Schindler Elevator on Projektipäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $156,800. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Schindler Elevator ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $104,053.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Schindler Elevator ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

