Schibsted
  • Palkat
  • Ohjelmistoinsinööri

  • Kaikki Ohjelmistoinsinööri -palkat

  • Greater Oslo Region

Schibsted Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Greater Oslo Region

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in Greater Oslo Region Schibsted:ssa on yhteensä NOK 782K per year. Katso Schibsted:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/2/2025

Mediaanipalkka
company icon
Schibsted
Software Engineer
Oslo, OS, Norway
Yhteensä vuodessa
NOK 782K
Taso
Senior
Peruspalkka
NOK 782K
Stock (/yr)
NOK 0
Bonus
NOK 0
Vuotta yrityksessä
3 Vuotta
Vuotta kokemusta
7 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Schibsted?

NOK 1.62M

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Harjoittelupalkat

Osallistu

UKK

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ohjelmistoinsinööri chez Schibsted in Greater Oslo Region s'élève à une rémunération totale annuelle de NOK 913,744. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Schibsted pour le poste Ohjelmistoinsinööri in Greater Oslo Region est de NOK 782,078.

