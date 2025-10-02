Yritysluettelo
Scandit Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Warsaw Metropolitan Area

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in Warsaw Metropolitan Area Scandit:ssa on yhteensä PLN 231K per year. Katso Scandit:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/2/2025

Mediaanipalkka
company icon
Scandit
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Yhteensä vuodessa
PLN 231K
Taso
L3
Peruspalkka
PLN 212K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 18.4K
Vuotta yrityksessä
2-4 Vuotta
Vuotta kokemusta
2-4 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Scandit?

PLN 600K

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Scandit in Warsaw Metropolitan Area on vuosittainen kokonaiskorvaus PLN 267,097. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Scandit Ohjelmistoinsinööri roolille in Warsaw Metropolitan Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on PLN 218,551.

