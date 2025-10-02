Yritysluettelo
Scandit
Scandit Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Greater Zurich Area

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in Greater Zurich Area Scandit:ssa on yhteensä CHF 136K per year. Katso Scandit:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/2/2025

Mediaanipalkka
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Scandit?

CHF 134K

Uusimmat palkkailmoitukset
Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Scandit in Greater Zurich Area on vuosittainen kokonaiskorvaus CHF 146,053. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Scandit Ohjelmistoinsinööri roolille in Greater Zurich Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CHF 137,243.

Muut resurssit