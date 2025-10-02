Yritysluettelo
Scale AI
Tekninen ohjelmapäällikkö korvaus in Mexico Scale AI:ssa on yhteensä MX$1.38M per year L4 -tasolla. Katso Scale AI:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely.

Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L3
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L4
MX$1.38M
MX$1.26M
MX$57.9K
MX$62.2K
L5
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L6
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$3.09M

Uusimmat palkkailmoitukset
Palkkoja ei löytynyt
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Scale AI-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Tekninen ohjelmapäällikkö tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Tekninen ohjelmapäällikkö pozícióra a Scale AI cégnél in Mexico évi MXMX$30,091,134 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Scale AI cégnél a Tekninen ohjelmapäällikkö szerepkörre in Mexico jelentett medián éves teljes kompenzáció MXMX$23,042,233.

