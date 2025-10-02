Tekninen ohjelmapäällikkö korvaus in Mexico Scale AI:ssa on yhteensä MX$1.38M per year L4 -tasolla. Katso Scale AI:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/2/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L3
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L4
MX$1.38M
MX$1.26M
MX$57.9K
MX$62.2K
L5
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L6
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Scale AI-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)
5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.