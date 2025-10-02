Yritysluettelo
Scale AI
Scale AI Liiketoimintaoperaatiot Palkat sijainnissa San Francisco Bay Area

Katso Scale AI:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/2/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$172K - $200K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$152K$172K$200K$220K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

$160K

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Scale AI-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Liiketoimintaoperaatiot roolille yrityksessä Scale AI in San Francisco Bay Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $220,150. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Scale AI Liiketoimintaoperaatiot roolille in San Francisco Bay Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $151,700.

Muut resurssit