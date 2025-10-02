Yritysluettelo
Scalable Capital
Scalable Capital Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Munich Metro Region

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in Munich Metro Region Scalable Capital:ssa on yhteensä €74.7K per year. Katso Scalable Capital:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/2/2025

Mediaanipalkka
Scalable Capital
Software Engineer
Munich, BY, Germany
Yhteensä vuodessa
€74.7K
Taso
Mid
Peruspalkka
€74.7K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
4 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Scalable Capital?

€142K

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Sisältyvät nimikkeet

Muut resurssit