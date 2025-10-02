Yritysluettelo
SberMegaMarket
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Data-asiantuntija

  • Kaikki Data-asiantuntija -palkat

  • Moscow Metro Area

SberMegaMarket Data-asiantuntija Palkat sijainnissa Moscow Metro Area

Data-asiantuntija mediaanikorvaus in Moscow Metro Area SberMegaMarket:ssa on yhteensä RUB 2.51M per year. Katso SberMegaMarket:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/2/2025

Mediaanipalkka
company icon
SberMegaMarket
Data Scientist
Moscow, MC, Russia
Yhteensä vuodessa
RUB 2.51M
Taso
L2
Peruspalkka
RUB 2.51M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
2 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä SberMegaMarket?

RUB 13.36M

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat

Osallistu

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Data-asiantuntija tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Data-asiantuntija hjá SberMegaMarket in Moscow Metro Area er árleg heildarlaun upp á RUB 4,915,802. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá SberMegaMarket fyrir Data-asiantuntija hlutverkið in Moscow Metro Area er RUB 2,505,270.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle SberMegaMarket ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Databricks
  • Coinbase
  • Tesla
  • LinkedIn
  • Amazon
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit