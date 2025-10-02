Ohjelmistoinsinööri korvaus in Saint Petersburg Metro Area Sberbank:ssa vaihtelee RUB 1.92M per year L7 -tasolta RUB 5.62M per year L13 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Saint Petersburg Metro Area on yhteensä RUB 3.34M. Katso Sberbank:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/2/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L7
RUB 1.92M
RUB 1.82M
RUB 19.1K
RUB 74.9K
L8
RUB 2.37M
RUB 2.09M
RUB 87.5K
RUB 193K
L9
RUB 2.94M
RUB 2.68M
RUB 86.8K
RUB 172K
L10
RUB 3.09M
RUB 2.73M
RUB 90.5K
RUB 271K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Sisältyvät nimikkeetLähetä uusi nimike
Mobiiliohjelmistoinsinööri
Frontend-ohjelmistoinsinööri
Koneoppimissinsinööri
Backend-ohjelmistoinsinööri
Full Stack -ohjelmistoinsinööri
Laadunvarmistus (QA) -ohjelmistoinsinööri
Data-insinööri
DevOps-insinööri
Sivustoluotettavuusinsinööri
Järjestelmäinsinööri
Kehittäjäsuhdevastaava
Tutkimustieteentekijä
AI-insinööri