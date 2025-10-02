Yritysluettelo
Sberbank
  • Saint Petersburg Metro Area

Sberbank Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Saint Petersburg Metro Area

Ohjelmistoinsinööri korvaus in Saint Petersburg Metro Area Sberbank:ssa vaihtelee RUB 1.92M per year L7 -tasolta RUB 5.62M per year L13 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Saint Petersburg Metro Area on yhteensä RUB 3.34M. Katso Sberbank:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/2/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L7
(Lähtötaso)
RUB 1.92M
RUB 1.82M
RUB 19.1K
RUB 74.9K
L8
RUB 2.37M
RUB 2.09M
RUB 87.5K
RUB 193K
L9
RUB 2.94M
RUB 2.68M
RUB 86.8K
RUB 172K
L10
RUB 3.09M
RUB 2.73M
RUB 90.5K
RUB 271K
RUB 13.36M

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Harjoittelupalkat

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Sberbank?

Sisältyvät nimikkeet

Mobiiliohjelmistoinsinööri

Frontend-ohjelmistoinsinööri

Koneoppimissinsinööri

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Laadunvarmistus (QA) -ohjelmistoinsinööri

Data-insinööri

DevOps-insinööri

Sivustoluotettavuusinsinööri

Järjestelmäinsinööri

Kehittäjäsuhdevastaava

Tutkimustieteentekijä

AI-insinööri

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Sberbank in Saint Petersburg Metro Area on vuosittainen kokonaiskorvaus RUB 5,619,488. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Sberbank Ohjelmistoinsinööri roolille in Saint Petersburg Metro Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on RUB 2,840,813.

