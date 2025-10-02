Ohjelmistoinsinööri korvaus in Moscow Metro Area Sberbank:ssa vaihtelee RUB 1.85M per year L7 -tasolta RUB 6.2M per year L14 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Moscow Metro Area on yhteensä RUB 3.9M. Katso Sberbank:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/2/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L7
RUB 1.85M
RUB 1.81M
RUB 39.5K
RUB 8.6K
L8
RUB 2.57M
RUB 2.4M
RUB 94.5K
RUB 78.6K
L9
RUB 2.9M
RUB 2.52M
RUB 210K
RUB 171K
L10
RUB 3.43M
RUB 3.02M
RUB 114K
RUB 303K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
Sisältyvät nimikkeet
Mobiiliohjelmistoinsinööri
Frontend-ohjelmistoinsinööri
Koneoppimissinsinööri
Backend-ohjelmistoinsinööri
Full Stack -ohjelmistoinsinööri
Laadunvarmistus (QA) -ohjelmistoinsinööri
Data-insinööri
DevOps-insinööri
Sivustoluotettavuusinsinööri
Järjestelmäinsinööri
Kehittäjäsuhdevastaava
Tutkimustieteentekijä
AI-insinööri