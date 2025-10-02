Yritysluettelo
Sberbank
  • Cybersecurity Analyst

  • Kaikki Cybersecurity Analyst -palkat

  • Moscow Metro Area

Sberbank Cybersecurity Analyst Palkat sijainnissa Moscow Metro Area

Cybersecurity Analyst mediaanikorvaus in Moscow Metro Area Sberbank:ssa on yhteensä RUB 1.83M per year. Katso Sberbank:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/2/2025

Mediaanipalkka
company icon
Sberbank
Cybersecurity Analyst
Moscow, MC, Russia
Yhteensä vuodessa
RUB 1.83M
Taso
L12
Peruspalkka
RUB 1.83M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
1 Vuosi
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Sberbank?

RUB 13.36M

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus jobFamilies.Cybersecurity Analyst roolille yrityksessä Sberbank in Moscow Metro Area on vuosittainen kokonaiskorvaus RUB 4,376,879. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Sberbank jobFamilies.Cybersecurity Analyst roolille in Moscow Metro Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on RUB 1,831,386.

