Data-asiantuntija korvaus in Saint Petersburg Metro Area Sberbank:ssa vaihtelee RUB 1.31M per year L7 -tasolta RUB 2.7M per year L10 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Saint Petersburg Metro Area on yhteensä RUB 1.49M. Katso Sberbank:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/2/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L7
RUB 1.31M
RUB 1.31M
RUB 0
RUB 0
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.03M
RUB 1.69M
RUB 0
RUB 346K
L10
RUB 2.7M
RUB 2.7M
RUB 0
RUB 0
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
